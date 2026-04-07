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Sorteo de Eurojackpot | Comprobar el resultado de la lotería europea del martes 7 de abril de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 7 de abril de 2026.

Combinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de este martesCombinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de este marteslaSexta

Para este viernes 7 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, además del de la Bonolotoy del Cupón Diario de la ONCE. Además, también se celebra el sorteo de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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