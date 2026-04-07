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Sorteos de la ONCE

Super ONCE del martes | Comprueba los resultados de los sorteos del martes 7 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del martes 7 de abril de 2026.

Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super Once del martesTodos los números premiados de los 5 sorteos del Super Once del marteslaSexta

Para este martes 7 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 05 06 11 12 13 14 17 21 23 24 26 30 31 32 41 54 69 72 80 83
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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