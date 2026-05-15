EuroJackpot de San Isidro | Comprobar resultado del sorteo de este viernes 15 de mayo de 2026

El sorteo del Eurojackpot del viernes reparte premios a estos números

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 15 de mayo de 2026.

Para este viernes 15 de mayo de 2026, San Isidro, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cuponazo del viernes. Los viernes también se celebra el sorteo de Euromillones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).