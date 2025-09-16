[Eurojackpot] Ve los resultados y premios del sorteo del martes 16 de septiembre de 2025

Los martes conviven dos sorteos de loterías europeos: además del Euromillones, se celebra el Eurojackpot, un sorteo que, en España, está gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

En martes, de loterías europeas te hartes. Después del sorteo del EuroDreams del lunes, hoy es el turno de dos juegos europeos: el Euromillones y el Eurojackpot. Este último se celebra a las 21:00h desde la capital finlandesa, Helsinki, aunque en España está gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para el sorteo de Eurojackpot de este martes, 16 de agosto de 2025, se pone en juego un bote de 116 millones de euros. Los números ganadores del sorteo son los siguientes:

Combinación ganadora: 8 9 14 37 39

Soles: 1 y 9

La ONCE, además de este, también se encarga a lo largo del martes de anunciar los cinco números ganadores de los sorteos diarios de Super Once y Triplex, así como el del Cupón Diario. Por su parte, SELAE organiza, como cada día, el sorteo de la Bonoloto. A diferencia de todos los anteriores, el Eurojackpot se juega a la vez en 18 países del espacio europeo, como ocurre con el Euromillones.

¿Cuándo y cómo se juega el Eurojackpot?

El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a partir de las 21.00h, con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. En caso de no haber ganador en una semana, el bote va ascendiendo hasta un tope de 120 millones de euros.

El sistema de juego es muy similar al de Euromillones: los jugadores tienen que elegir cinco números del 1 al 50 de una primera tabla. Adicionalmente, existe otra tabla más pequeña equivalente a las 'estrellas' de Euromillones. En este caso es la de los 'soles', aunque se seleccionan dos números del 1 al 12, igual que en el juego de Loterías y Apuestas del Estado.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).