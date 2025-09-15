ONCE | Comprueba el Cupón Diario del lunes 15 de septiembre de 2025

En laSexta.com te ofrecemos el resultado del primer Cupón Diario de la ONCE de la semana: comprueba si eres uno de los afortunados del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025.

Después de los sorteos de la ONCE del fin de semana (el Cuponazo del viernes y los Sueldazos del sábado y el domingo), la ONCE arranca la semana con los nuevos sorteos. Desde las 10:00 de la mañana se celebran los cinco sorteos diarios del Super Once y el Triplex, pero ya por la noche se pone en juego el tradicional Cupón Diario de la ONCE, que reparte un primer premio de 35.000 euros a los acertantes del número y uno especial de 500.000 euros al acertante de la serie. Los números premiados en el sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Aunque es un poco 'engañoso', porque aunque se llame Cupón Diario sólo se celebra de lunes a jueves: los viernes hay un sorteo especial, el Cuponazo, mientras que los fines de semana tiene lugar el sorteo del Sueldazo.

¿Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE y cuáles son los premios?

Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros, que asciende a 500.000 euros si se acierta la serie del cupón. Además, las combinaciones de cifras iniciales y terminaciones también dan premio: las cuatro primeras y últimas cifras, 250 euros; las tres primeras y últimas, 25 euros, y las dos primeras y últimas, 6 euros. Además, se generan dos reintegros: la cifra de las decenas de millar y las unidades devuelven los 2 euros invertidos en el cupón.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).