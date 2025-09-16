[ONCE] Comprobar los 5 resultados del Triplex del martes 16 de septiembre de 2025

Triplex de la ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos del martes

Como cada martes, este 16 de septiembre se celebran cinco sorteos del Triplex, uno de los juegos más 'novatos' de la ONCE, aunque tiene ya casi una década de vida. Consulta si eres uno de los afortunados.

Después de los sorteos del lunes, este martes la ONCE continúa con sus sorteos diarios. En cinco ocasiones a lo largo de la jornada, el Triplex reparte pequeños premios en sus pequeños sorteos diarios, cuyos números premiados en el día de hoy, martes 16 de septiembre, son los siguientes:

Triplex (10.00h): 686

Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

¿Cuáles son los premios del Triplex en domingo?

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas.

Los premios que entrega el Triplex este domingo son los mismos que los que entrega el resto de días de la semana:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).