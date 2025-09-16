EUROMILLONES | Comprobar el resultado del sorteo del martes 16 de septiembre de 2025

Consulta en laSexta.com cuáles han sido los números ganadores del Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025, con un bote acumulado hasta la fecha de 39 millones de euros.

Si ayer fue día de EuroDreams, el martes es otra vez día de loterías europeas. Sobre las 21:00h de la noche, desde París, se celebra el sorteo de Euromillones, que para este martes trae un bote acumulado de 39 millones de euros. Los números premiados del sorteo del martes 16 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Estrellas: pendiente de sorteo

El Millón de Euromillones: pendiente de sorteo

El Millón de Euromillones es un sorteo asociado a esta lotería europea en el que participan únicamente los jugadores españoles: a cada apuesta se le asigna un código aleatorio, por lo que el millón de euros se reparte entre todos los participantes. Así pues, en cada sorteo de Euromillones siempre hay un ganador del Millón.

¿Cómo se juegan apuestas múltiples en Euromillones?

Los jugadores pueden apostar a más de una combinación en Euromillones, ya sea aumentando la cantidad de números de la primera sección hasta diez selecciones, la de estrellas hasta cinco o ambas. Así, al aumentar los números, se aumenta la cantidad de jugadas de manera exponencial.

El precio se mantiene en 2,50 euros por apuesta, pero se debe tener en cuenta el número de apuestas que genera la múltiple. Por ejemplo, si seleccionamos una apuesta de tres estrellas, estamos generando tres apuestas diferentes, al combinar los cinco números de la sección principal con tres combinaciones de dos estrellas. El precio de esta múltiple sería de 7,50 euros.

La combinación más grande que puede realizarse es de 10 números y 5 estrellas, que generan 2.520 apuestas diferentes, por un coste de 6.300 euros. También se puede realizar una apuesta semanal, que engloba las siguientes dos ediciones. En este caso, el coste de la participación también se doblaría.

¿Cuándo se puede jugar Euromillones en España?

Euromillones es un juego disponible en Francia, Reino Unido, España, Austria, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Luxemburgo, aunque cuando fue creado en 2004 solo se jugaba en los tres primeros.

Los sorteos tienen lugar todos los martes y viernes en París a las 21:00h. Los jugadores españoles pueden realizar sus apuestas durante toda la semana, tanto en oficinas de Loterías y Apuestas como en la web o en la app de la organización.

La ventana de apuestas está abierta hasta las 20:30 de cada martes y viernes, una hora antes de la celebración del sorteo.

¿Cuál es el bote de Euromillones?

Euromillones es uno de los juegos de azar con los premios más altos que se pueden encontrar en nuestro país, ya que puede alcanzar botes máximos superiores a 200 millones de euros, y siempre hay un mínimo de 17 millones.

Los botes en Euromillones crecen de un sorteo a otro hasta alcanzar un límite temporal impuesto por las reglas. Ese límite temporal puede superarse cuando es repartido. El bote puede crecer hasta un máximo de 250 millones, momento en el que no podrá subir más.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).