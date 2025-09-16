Super 11 (ONCE) | Resultados de los cinco sorteos del martes 16 de septiembre de 2025

Comprueba si eres uno de los afortunados en alguno de los cinco sorteos del Super Once. Desde las 10:00h de la mañana, la ONCE realiza los sorteos de éste y de otro juego, el Triplex, ambos de carácter diario.

Ya dejamos atrás el finde y la semana avanza con los nuevos sorteos diarios. La ONCE es la primera en generar ganadores: lo hace desde las 10:00h de la mañana con cinco sorteos diarios del Super Once, una lotería que reparte premios de hasta un millón de euros, a las mismas horas a las que reparte los cinco premios diarios del Triplex. Los números premiados de los sorteos del martes 16 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Sorteo 10:00h: 07 12 15 17 24 30 31 35 36 43 46 49 53 63 70 73 74 79 80 85

Sorteo 12:00h: 10 14 16 17 23 24 25 27 33 36 39 41 58 59 67 68 72 78 82 83

Sorteo 14:00h: pendiente de sorteo

Sorteo 17:00h: pendiente de sorteo

Sorteo 21:15h: pendiente de sorteo

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).