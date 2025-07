Eurojackpot hoy | Comprueba el resultado del sorteo del viernes 25 de julio de 2025

Si las loterías no descansan en festivos, imaginad los sorteos europeos, a los que no les afecta lo más mínimo el calendario laboral español. Comprueba los números ganadores del sorteo del 25 de julio de 2025.

La lotería europea de Eurojackpot llega este viernes con un bote de 113 millones de euros, después de que el Eurojackpot del martes se cerrara sin acertantes de primera categoría con derecho a recibir el bote. Para llevarse esta cantidad es necesario acertar los cinco números y los dos 'soles'. Las cifras premiadas en el sorteo del viernes 25 de julio de 2025 son las siguientes:

Pendiente de sorteo

Soles: pendiente de sorteo

El Eurojackpot se juega martes y viernes, siempre a la misma hora (21:00h) desde Helsinki (Finlandia), para todos los países que participan. Si por norma general el calendario laboral español no afecta a los sorteos y loterías nacionales, mucho menos a las europeas: por esa razón hoy, festivo (día de Santiago Apóstol) en Galicia, Navarra, País Vasco y Madrid, se celebra con normalidad el Eurojackpot, igual que lo hace el sorteo de Euromillones.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

Otros sorteos de la ONCE

La ONCE gestiona varios juegos de azar de lunes a domingo. El más popular es el Cupón Diario, que se sortea de lunes a jueves, aunque no son menos conocidos el Sueldazo, el Cuponazo o los sorteos diarios del Triplex o el Super Once. Los dos últimos se juegan cinco veces al día, los siete días de la semana.

