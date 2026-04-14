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EuroJackpot | Comprobar resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 14 de abril de 2026.

Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este martesResultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este marteslaSexta

Para este martes 14 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el Cuponazo de la ONCE. Además, los martes también se celebra otro sorteo europeo, el de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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