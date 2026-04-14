BONOLOTO | Comprobar resultado del sorteo del martes 14 de abril de 2026

¿Qué números han salido en el sorteo de la Bonoloto del martes? Consúltalos en laSexta

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del martes 14 de abril de 2026.

Para este martes 14 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

Combinación ganadora: 15 17 18 22 32 43

Número complementario: 21

Reintegro: 6

Además de este, también puedes revisar losresultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).