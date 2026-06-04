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Sorteo europeo

EuroDreams del jueves 4 de junio de 2026 | Comprobar el resultado del sorteo de hoy

El sorteo europeo que ofrece un 'sueño' mensual de 30.000 euros vuelve a celebrar su sorteo habitual de los jueves y en laSexta podrás descubrir cuál ha sido su resultado ganador.

EuroDreams de hoy | Comprobar resultado del sorteo del juevesEuroDreams de hoy | Comprobar resultado del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 4 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE, el último de la semana. Asimismo, los jueves se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional y el de La Primitiva.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

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  3. David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo
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  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones