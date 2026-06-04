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Triplex de la ONCE de hoy | Comprobar resultados de los sorteos del jueves 4 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 4 de junio de 2026.

Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del juevesEstas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 4 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 902
  • Segundo sorteo (12:00h): 419
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Un general asegura que la UCO avisó a la cúpula de la Guardia Civil de que Leire Díez "tenía control" sobre la directora
  2. David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo
  3. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano
  4. El camino de baldosas verdes de Feijóo o cómo el PP cede ante Vox: nuevo acuerdo en Castilla y León mientras que en Andalucía empiezan los contactos
  5. Las elecciones pasaron y los focos también: las ayudas "denegadas" o ínfimas para quienes lo perdieron todo por el fuego en Castilla y León
  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones