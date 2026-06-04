Sorteo de SELAE
Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva (SELAE) del jueves 4 de junio de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 4 de junio de 2026, para La Primitiva.
Para este jueves 4 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE, el último de la semana. Asimismo, los jueves se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).