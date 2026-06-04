Comprobar resultado de la Lotería Nacional del hoy, jueves 4 de junio de 2026

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de junio de 2026.

Para este jueves 4 de junio de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE, el último de la semana.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).