El 5 de mayo se celebra una de las fiestas más queridas de la primavera: el Día de la Madre es una fecha señalada por todos los españoles para celebrar en familia, pero también lo es para los organizadores de juegos de lotería de nuestro país.

La ONCE y Loterías y Apuestas del Estado aprovechan para poner en juego premios millonarios en esta efeméride, de manera que un único participante en cada sorteo podría llevarse millones de euros tanto en el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre como en el Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre.

Lotería Nacional del Día de la Madre

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre, aunque pueda parecer extraño, es un juego muy reciente que se empezó a celebrar con este nombre en 2022. Antes de esa fecha, el sorteo que se realizaba en esta época tenía el nombre de Lotería Nacional de Primavera. En este sorteo el premio mayor es de nada más y nada menos que 15 millones de euros para un único acertante del número principal más la serie y la fracción. Los jugadores que acierten solo el número principal se llevan 130.000 euros al décimo de premio.

También hay premios para una segunda extracción de cinco cifras, recompensada con 25.000 euros al décimo, y una serie de premios a terminaciones con extracciones de cuatro, tres y dos cifras, además de dos reintegros especiales que se suman al reintegro del primero premio.

El sorteo se realizará a las 21:00h del domingo 5 de mayo, y cada décimo tiene un precio de 15 euros, que se podrán adquirir hasta las 20:30h de ese mis día.

Cupón Extra del Día de la Madre

El Sorteo Extra de la ONCE del Día de la Madre tiene un premio único mayor que el que ofrece su homónimo de la Lotería Nacional. En este caso, se dan 17 millones de euros al cupón que acierte número y serie. El resto de premios dependen enteramente del número principal, en tanto se acierten las últimas cifras de ese número:

Cinco cifras: 40.000 euros

Cuatro cifras: 1.500 euros

Tres cifras: 100 euros

Dos cifras: 10 euros

Reintegro: 5 euros

El sorteo se realizará también el domingo 5 de mayo entre las 21:15h y las 21:35h. Para participar en este sorteo debes hacerte con un cupón por un precio de 5 euros.

Otros sorteos del domingo 5 de mayo

Además de estos sorteos especiales, hay que recordar que el resto de juegos no se detienen por ser un día marcado del calendario: tanto el Triplex como el Super Once se juegan a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE del domingo se juega a las 21:25h, y tanto la Bonoloto como el Gordo de La Primitiva sortean sus números a las 21:30h.