La ONCE celebra numerosos sorteos a lo largo de la semana: de los diarios Super Once y Triplex al histórico Cupón Diario, pasando por los especiales del viernes (Cuponazo) y del fin de semana (Sueldazo). Y aunque la mayor parte de sus premios son inferiores a los de Loterías y Apuestas del Estado, también es importante saber dónde, cómo y cuándo se han de cobrar para poder canjearlos por el premio correspondiente.

Si los cupones han sido adquiridos a través de un vendedor oficial de la ONCE o de algún punto de venta autorizado, en función del importe se puede cobrar o bien directamente con el vendedor o con un centro ONCE o una entidad autorizada. Desde hace un tiempo, en España no se pueden hacer cobros ni pagos en efectivo de cantidades superiores a los 1.000 euros, por lo que si el premio es inferior, se puede acudir directamente al vendedor o al punto de venta.

Sin embargo, si la cantidad es superior es imprescindible ir a uno de los centros ONCE repartidos por España o, también, a una de las entidades bancarias autorizadas para cobrar los premios de la ONCE. En la página web de la ONCE puedes consultar la lista de entidades, que van desde bancos como el Santander a oficinas de Correos.