Este miércoles 17 de enero de 2024, Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE sortean sus juegos de azar diarios. A las 21:25h conoceremos el resultado del Cupón Diario de la ONCE, con su premio de 35.000 euros y el premio especial de 500.000 euros al número y serie. A las 21.30h será el turno de la Bonoloto, que cuenta con un bote para hoy de 10,2 millones de euros. Por su parte, tanto el Triplex como el Super ONCE se vuelven a jugar a las 12:00h y a las 21:15h.