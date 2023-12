Además de Super Once y Triplex, la ONCE pone en juego hoy su Cupón Diario de la ONCE. El premio del cupón más clásico de la ONCE es el de siempre: 35.000 euros a los acertantes del número y 500.000, al que además del número acierte la serie. Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

→ El Cupón Diario de la ONCE de ayer, 11 de diciembre, se fue al número 90198.