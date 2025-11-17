Comprueba el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

El cupón diario de la ONCE regresa cada lunes con nuevos premios y números ganadores que podrás comprobar en laSexta.com.

Comienza una nueva semana y con ella vuelve la tanda de sorteos diarios para el Cupón de la ONCE. Tras pasar a su versión festiva en fin de semana con el Cuponazo y el Sueldazo, el Cupón celebra un nuevo sorteo este lunes 17 de noviembre, dejando ganadores a nivel nacional de su premio especial de 500.000 euros como principal botín, pero sin desmerecer al resto de premios que ofrece.

El Cupón Diario de la ONCE del lunes 17 de noviembre premia con 35.000 euros al número pendiente de confirmación. Además, hay un premio especial de 500.000 euros para el cupón que, además, tenga el número de serie pendiente de confirmación de la misma combinación.

Precio del Cupón Diario de la ONCE

Entre los sorteos de la ONCE, el del Cupón Diario es el más antiguo. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un primer premio de 35.000 euros a un número, una cuantía que asciende a medio millón de euros si, además, se acierta el número de serie. Además, gracias al sistema de 'Ganar por los dos lados', las combinaciones de cifras iniciales y terminaciones también dan premio.

Así, se premian las cuatro primeras y últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y últimas, con 25 euros; las dos primeras y últimas, 6 euros; y se generan dos reintegros: la cifra de las decenas de millar y las unidades. El reintegro es la cantidad exacta del precio de cada cupón, que cuesta 2 euros. Cada cupón tiene un número de cinco dígitos y un número de serie.

