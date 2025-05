Comprobar el Cupón Diario de la ONCE: número premiado del sorteo de hoy, miércoles 14 de mayo

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del miércoles

Se llama Cupón Diario pero en realidad no es diario: se trata de un juego de la ONCE que se celebra cuatro veces por semana, de lunes a jueves.

El Cupón Diario de la ONCE de este miércoles es el tercero de la semana y el penúltimo de la semana. A partir del viernes, los sorteos de la ONCE cambian de nombre. El sorteo del Cupón Diario tiene lugar por la noche, al mismo tiempo que los últimos sorteos del Super Once y del Triplex, los dos juegos diarios de la organización.

El número premiado con 35.000 euros del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 14 de mayo es pendiente de sorteo. Además del número, el cupón que tenga el número de serie pendiente de sorteo se lleva el premio especial, de medio millón de euros. Estos son los números que han ganado en los sorteos de esta semana:

Además de estos tres sorteos, los miércoles se celebra también el sorteo (también diario) de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado.

Entre los números premiados del Cupón Diario de la ONCE más curiosos está el 01111, que salió como ganador en el sorteo del miércoles 24 de junio de 2015, aunque si nos vamos un poco más atrás podemos ver otro número peculiar, muy redondo: el 03000 salió el 3 de junio de 1997.

