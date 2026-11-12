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Sorteo europeo

Consulta el resultado del sorteo de EuroDreams de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves 12 de noviembre de 2026, para el EuroDreams.

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Para este jueves 12 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE, de La Primitiva y los del sorteo extraordinario del 11 de la ONCE de ayer.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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  3. La UCO señala una "interlocución directa" entre Sánchez y Corvillo: el exchófer le contó a Aldama una reunión de 35 minutos organizada por Óscar López
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  6. Muere el tirador de Washington tras matar a una persona y herir a otras cuatro