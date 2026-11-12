Ahora

Juegos ONCE

Triplex de la ONCE de hoy | Resultado de los sorteos del jueves 12 de noviembre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 12 de noviembre de 2026.

Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 12 de noviembre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once y los del sorteo extraordinario del 11 de la ONCE de ayer.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Cargas policiales y máxima tensión en Madrid al término de la manifestación por la huelga general
  2. Disturbios en la manifestación por la huelga en Barcelona: varios encapuchados destrozan escaparates y prenden barricadas
  3. Feijóo: "Lo siento por Sánchez, pero el 29 de noviembre no hay huelga y la gente va a votar"
  4. Nvidia ultima el cese de Jensen Huang como consejero delegado tras conocerse una nueva relación extramarital
  5. Los demócratas logran una victoria histórica en Misisipi y amplían mayoría en Senado de EEUU
  6. Marc Giró se niega a hablar en su monólogo de "las revueltas que lo acaparan todo": "Si no eres neofranquista, es difícil votar con ilusión"