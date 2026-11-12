Ahora

Loterías de la ONCE

Número y premios en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE del jueves 12 de noviembre de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026.

¿Qué número se lleva el premio del último Cupón Diario de la ONCE de la semana, el del sorteo de este jueves? ¿Qué número se lleva el premio del último Cupón Diario de la ONCE de la semana, el del sorteo de este jueves?laSexta

Para este jueves 12 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto y los del sorteo extraordinario del 11 de la ONCE de ayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Los socios de Gobierno piden la dimisión de Marlaska tras las cargas policiales durante la huelga general
  2. El Gobierno esquiva el rechazo de PP, Vox y Junts y saca adelante el decreto que prohíbe los desahucios hasta 2031
  3. La UCO señala una "interlocución directa" entre Sánchez y Corvillo: el exchófer le contó a Aldama una reunión de 35 minutos organizada por Óscar López
  4. Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia tras el escándalo sobre sus infidelidades y un presunto espionaje
  5. La jueza Tardón imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta y le cita a declarar el próximo 18 de noviembre
  6. Muere el tirador de Washington tras matar a una persona y herir a otras cuatro