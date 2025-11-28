El Cuponazo de hoy | Comprueba el resultado del sorteo de este viernes 28 de noviembre de 2025

Vuelve un nuevo sorteo de los viernes de Cuponazo en la ONCE y su lista de números ganadores puedes revisarla en laSexta.com a partir de las 21:25 horas (hora del sorteo).

De nuevo viernes ¡y de nuevo el sorteo del Cuponazo! Una semana más, como cada inicio de fin de semana, este sorteo semanal de la ONCE llega para despedir al Cupón Diario (que se celebra de lunes a jueves) y para dar la bienvenida al Sueldazo de sábado y domingo.

Mientras juegos de la ONCE como el Triplex o el Super Once se celebran todos los días —o la Bonoloto, de SELAE—, el Cuponazo es uno de los pocos que tienen lugar sólo una vez por semana. De hecho, sólo dos sorteos tienen lugar una sola vez: este y el Gordo de La Primitiva, de los domingos.

El Cuponazo de la ONCE reparte 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además acierte la serie. El número premiado del sorteo del viernes 28 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número de serie: pendiente de confirmación

También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

