Comprueba el Cupón Diario de hoy: premios y resultados del martes 9 de diciembre de 2025

El Cupón Diario es un sorteo de la ONCE que se celebra de lunes a jueves. Consulta en laSexta.com el número premiado del sorteo del martes 9 de diciembre de 2025.

Del Cupón Diario de la ONCE del lunes damos un salto al sorteo del martes, en una lotería de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que se celebra cuatro días a la semana, de lunes a jueves. El premio del Cupón es de 35.000 euros, si bien el que acierte el número de serie además del número ganador se lleva un premio especial de medio millón de euros.

En el sorteo del Cupón Diario de este martes, 9 de diciembre de 2025, la combinación ganadora es pendiente de confirmación. Todos los jugadores que tengan este número se llevan 35.000 euros y el que, además, tenga el número de serie pendiente de confirmación, recibe el premio de 500.000 euros.

Además de este, la ONCE también celebra los martes cinco sorteos del Super Once y otros cinco del Triplex, entre las 10:00h de la mañana y las 21:15h de la noche. Y aunque no es un sorteo específico de la organización, la ONCE también es la encargada de anunciar, cada martes, el número premiado del Eurojackpot.

El Cupón Diario, el 'clásico' sorteo de la ONCE

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial. Al igual que los sorteos de Lotería Nacional, los cupones de este sorteo homenajean a organismos, instituciones o eventos a través de las imágenes impresas en las participaciones.

Todos aquellos que acierten el número ganador reciben un premio de 35.000 euros. Además, aquel jugador que acierte adicionalmente el número de serie recibe 500.000 euros.

Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

¿Cuándo se juega el Cupón de la ONCE?

El Cupón Diario se juega de lunes a jueves a las 21:25h. Además, la ONCE organiza versiones diferentes de este sorteo para el fin de semana. Los viernes se reparte el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros, pero con el que se pueden ganar hasta 6 millones de euros.

Por otro lado, está la variante del fin de semana, que se llama Sueldazo del fin de semana, en el que los premios son más altos: acertar solo el número permite llevarse 300.000 euros al contado, y si se adivina también la serie se concede al ganador un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. En el caso del Sueldazo se reparten además cuatro segundos premios, que consiste en que cada acertante percibe 2.000 euros al mes durante una década.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).