Comprobar resultados de todos los sorteos del sábado 22 de febrero de 2025, de la ONCE y Lotería Nacional

A partir de las 10:00h, la ONCE dará a conocer los números premiados de sus sorteos diarios. Se trata del Triplex y del Super Once , que celebran cinco sorteos al día. Aquí puedes consultar los números premiados de ayer, viernes 21 de febrero, a la espera de que se publiquen los datos que corresponden a los sorteos de hoy:

¡Buenos días! Hoy, sábado 22 de febrero, otro día más de sorteos

La semana llega a su fin y con el fin de semana, llega el tiempo de descanso para muchos. Pero los sorteos, juegos y loterías no descansan. Este sábado 22 de febrero, se celebran diferentes sorteos, tanto de Loterías y Apuestas del Estado como de la ONCE. Los primeros en ofrecer números premiados son los juegos de Triplex y Super Once, a partir de las 10:00h, cuando se celebra el primero del día. A las 12:00h llega el siguiente para dar paso, por la tarde, a todos los demás. ¡Mucha suerte!