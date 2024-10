Super ONCE también tiene su particular lluvia de sorteos. Una vez conocido el resultado de Triplex, podemos conocer ya el resultado para el cuarto sorteo de Super ONCE. Así, la combinación ganadora de la tarde es:

Resultado del cuarto sorteo de Super ONCE (16/10/2024): 03 10 12 14 26 30 32 47 48 50 53 57 58 63 64 66 67 70 73 85