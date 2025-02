Comprobar los premios de todos los sorteos y loterías del viernes 28 de febrero de 2025: Super Once, Triplex, Bonoloto, Euromillones...

En pocos minutos se celebran los primeros sorteos del día

A las 10:00h, en solo unos minutos, se darán a conocer las primeras combinaciones premiadas del viernes, las que se corresponden al primer sorteo del Triplex y del Super Once de la ONCE. En el primero de estos juegos, el número ganador está compuesto por tres cifras. En el caso del segundo, los números premiados son una combinación de once números, haciendo honor no solo al nombre del juego sino también al del organizador, la Organización Nacional de Ciegos Españoles.