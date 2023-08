La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado vuelven a poner en juego miles de euros en sus sorteos del jueves 3 de agosto de 2023, que se celebran esta noche. La Lotería Nacional da 30.000 euros al décimo a los acertantes de la combinación ganadora, que conoceremos a partir de las 21:10. Ni la Primitiva ni la Bonoloto cuentan hoy con bote, y se juegan cerca de las 21.30. El Cupón de la ONCE, que sortea el premio de 35.000 euros más el especial de 500.000 euros a número y serie, también tendrán lugar en torno a esa hora. Los resultados de Triplex y Super Once de las 10:00 y las 12:00 horas pueden consultarse ya en este mismo artículo bajo estas líneas.

Resultados de la Primitiva

El sorteo de la Primitiva del jueves 3 de agosto de 2023 ha dejado los siguientes resultados:

Combinación ganadora: pendientes de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

Complementario: pendiente de confirmación

'El Joker': pendiente de confirmación

Resultados del Cupón diario de la ONCE

El premio del cupón diario de la ONCE de hoy, 3 de agosto de 2023 ha sido para el número pendiente de confirmación, que se lleva 35.000 euros. Los 500.000 euros van para el jugador acertante de la serie pendiente de confirmación del mismo número.

Resultados Triplex

Estos son los resultados del Triplex de la ONCE, que en los tres sorteos diarios ha premiado a las siguientes cifras:

Primer sorteo: 922

Segundo sorteo: 331

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

Resultados Super ONCE

En el sorteo del Super ONCE, las combinaciones de números agraciadas han sido las siguientes:

Primer sorteo: 02 08 09 16 18 21 23 29 38 46 47 48 51 53 54 56 59 60 63 78

Segundo sorteo: 06 14 15 27 35 36 37 45 48 50 53 54 56 60 64 70 72 73 78 79

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

Resultados de la Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto de hoy la suerte ha recaído en los números pendientes de confirmación siendo el número complementario el pendiente de confirmación y el reintegro el pendiente de confirmación.

Resultados de la Lotería Nacional

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 3 de agosto, dotado con 300.000 euros por serie, corresponde al número pendiente de confirmación. El segundo premio del sorteo, de 120.000 euros por serie, para el pendiente de confirmación. Los reintegros han sido para los números acabados en pendientes de confirmación.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).