Sí, ya sabemos que la Lotería de Navidad ya se ha celebrado y ya ha repartido sus millones por España. ¿Pero has comprobado tus décimos? Porque aunque hayas escuchado un premio en el sorteo... puede que este no esté premiado. Es lo que le ocurrió a una peluquería de Combarro, en Pontevedra, con un número que sí cantaron las niñas de San Ildefonso como pedrea. Y luego resultó... que no lo fue. Para asegurarte, usa el Lotómetro de laSexta para comprobar todos tus décimos de Navidad.