La polarización, un caldo de cultivo para la desinformación: los ciudadanos tienen un 75% de probabilidad de creerse los bulos en un clima de crispación

Los detalles Los ciudadanos de nuestro país tienen un 75% de posibilidades de creerse los bulos y la desinformación en un clima de crispación política. Y nuestros políticos lo saben.

La violencia verbal en el Congreso de los Diputados está en aumento, reflejándose en insultos como "perro" y "traidor". Con las elecciones generales a la vista, la crispación entre los políticos es evidente. Santiago Abascal, líder de Vox, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien respondió con dureza. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también se sumó a las críticas, acusando a Sánchez de ser "un perro con amo". La desinformación y los bulos proliferan en este ambiente tenso, con un 75% de los ciudadanos susceptibles a creerlos, lo que los políticos utilizan a su favor.

Cada vez se ve más violencia explícita en las calles, pero la violencia verbal se está produciendo día a día en la sede de la democracia en el Congreso de los Diputados. Las consecuencias lo vemos en la calle, pero el origen puede estar en el Congreso.

"Perro", "traidor", "dictador"... Estos son algunos de los insultos que se escucharon la semana pasada en el Congreso de los Diputados. El año que viene habrá elecciones generales, por lo que nuestros políticos están con la tensión alta y eso se refleja en los insultos y en que la crispación esté por las nubes.

"El próximo Gobierno de España no puede estar en Rabat", le espetó el líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del Gobierno. Ante esto, Sánchez indicó que "si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted".

"Si Marruecos canta, usted se va. Solo está pendiente de manipular el censo", llegó a decir el líder del PP sobre Pedro Sánchez. Por su parte, el secretario general del partido, Miguel Tellado, le recriminó a Sánchez si "no le daba vergüenza". "Sean, más serios, no generen bulos y no tirar piedras como hacen ustedes", respondió el ministrio del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Incluso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo que pedir "respeto y educación".

Porque no solamente le llamaban "traidor" al presidente del Gobierno, sino que Santiago Abascal iba más allá y veíamos una imagen bochornosa: sacó carteles deletreando la palabra "traidor". Ante esto, Sánchez respondió tajante: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo".

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mueve como como pez en el agua dentro de este clima de crispación. "Eres un perro con amo". Eso es lo que decía Ayuso sobre el presidente del Gobierno. Decía que Pedro Sánchez tenía amo, que tenía correa porque vivía en un palacio.

"Tenemos un presidente ausente chantajeado por intereses inconfesables. Por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos, Marruecos. Luego él, que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño. Como todos los perros que duermen en un palacio", aseguró Ayuso.

Sin ir más lejos, los ciudadanos de nuestro país tienen un 75% de posibilidades de creerse los bulos y la desinformación en un clima de crispación política. Eso lo saben los políticos y nuestros líderes. Por eso, usan muchas veces ese discurso, esa falsa dicotomía de "o estás conmigo o todo lo que me estás diciendo es bulo y desinformación". Es que lo dicen todos, tanto el Gobierno como la oposición. "Están siempre con lo mismo, con sus bulos. Y yo a eso le llamo traición y ser trilero", llegó a decir Ayuso.

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