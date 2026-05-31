Un nido de intoxicación cada vez más usado: cuatro de cada diez españoles se informan únicamente a través de redes sociales

¿Por qué es importante? Esto lleva al consecuente problema que dichas plataformas trabajan con un algoritmo que no filtra la información veraz y, por ende, se consume (y propaga) con mucha más facilidad la desinformación.

Las redes sociales se han convertido en una fuente principal de información para el 46% de los españoles, según el Digital News Report, lo que plantea riesgos debido a la facilidad con la que se propagan bulos y desinformación. Aunque un 69% se informa por medios online y un 54% por televisión, la dependencia exclusiva de las redes es preocupante, especialmente en momentos de agitación como los recientes en España. Ejemplos de desinformación incluyen el bulo difundido por Daniel Esteve sobre la UCO en la sede del PSOE y las 'bromas' de partidos políticos, que alimentan la desconfianza en las instituciones, percibidas como "rotas" por el 57% de los ciudadanos, según IPSOS.

Las redes sociales llevan años formando parte del día a día de los ciudadanos del mundo entero y España no es una excepción. Ahora bien, su crecimiento es tal que, según un estudio de Digital News Report, un 46% de los españoles ya se informan única y exclusivamente a través de esas plataformas con el riesgo que ello conlleva.

El estudio también apunta que un 69% de los españoles se informa por medios online y un 54% por televisión, pero esa casi mitad de población que lo hace solo por redes sociales es preocupante ya que allí se propagan con mucha mayor facilidad los bulos y la desinformación, especialmente en semanas tan convulsas como la que ha ocurrido esta semana en España.

Sin ir más lejos, este miércoles, cuando la UCO entraba a la sede del PSOE en Ferraz, Daniel Esteve, líder de Desokupa, propagaba un bulo que rápidamente se expandió. "Se precipitan los acontecimientos. Acaba de entrar la UCO en la sede del PSOE en Ferraz a buscar 'cositas' sobre la presunta financiación ilegal de ese partido de chorizos", afirmaba al poco de conocerse la noticia. No obstante, el verdadero motivo del registro de los agentes en la sede socialista era por el caso Leire Díez.

Otra forma de intoxicar también es a través de 'bromas' que pueden causar un revuelo, algo que hacen hasta los partidos políticos. Sin ir más lejos, esta semana el PP de Canarias publicaba un mensaje en X donde bromeaba con que Pedro Sánchez había robado un anillo al papa León XIV para regalárselo a José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque miembros del PSOE también lo hacen. Un concejal socialista en Atienza (Guadalajara) se inventó la muerte de un alcalde del PP al aseverar que este se había caído a un pozo de 180 metros de altura y estaban intentando sacarlo con una soga a través de un estado de WhatsApp el Día de los Inocentes.

Y estas constantes 'bromas' ayudan a aumentar todavía más la desconfianza que hay en las instituciones. De hecho, según IPSOS, un 57% de los ciudadanos ya creen que las instituciones están "rotas" y se declarar personas antisistema.

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