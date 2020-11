La organización de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se encuentra inmersa en la preparación del sorteo más esperado de España. Como aperitivo, la Lotería de Navidad ya ha mostrado su anuncio y, como no podía ser de otra forma, la crisis del coronavirus ha hecho acto de presencia en la publicidad de este año.

La pandemia es un factor que desde la organización tienen muy en cuenta, porque va a influir de manera inevitable en el desarrollo del sorteo. Por eso, se está realizando un esfuerzo extra para asegurar que el evento pueda llevarse a cabo con todos sus elementos tradicionales.

"Ahora mismo hay expertos que están trabajando para velar por la seguridad de los niños", ha informado en la presentación de la campaña el presidente de SELAE, Jesús Huerta. Los niños de San Ildefonso son, con permiso de los ganadores del premio, los grandes protagonistas del día de la Lotería. Por ello, se está buscando la mejor manera de que puedan estar presentes como hacen cada año en el Teatro Real.

Las medidas que se tomarán el 22 de diciembre no han sido desveladas porque, según Huerta, "dependerán de la situación sanitaria existente el día del sorteo". Lo que sí ha asegurado es que habrá cambios en el protocolo para no hacer peligrar la salud de los asistentes, aunque no se ha confirmado que vaya a ser puerta abierta o cerrada.

La vuelta del ‘calvo de la Lotería’

Durante la rueda de prensa de SELAE se ha desvelado por fin los anuncios televisivos que tratarán de animar las ventas de este año. Huerta afirmaba que la Lotería de Navidad es una de nuestras tradiciones más arraigadas, ya que lleva más de dos siglos acompañando a los ciudadanos. El presidente considera que la ilusión que aporta es "muy necesaria en estos tiempos de dificultad", y por eso la campaña se centra "en lo positivo que hay que sacar en los momentos difíciles".

En el spot se ha tratado de reflejar el paso del tiempo en la lotería, mostrando momentos en que familiares y amigos comparten la emoción del sorteo a través de varios hitos de nuestra historia. Para los más nostálgicos, sin duda la gran sorpresa es el regreso a la publicidad navideña del famoso 'calvo de la Lotería', que hace su aparición en una de las escenas desde un televisor.

La historia central de los anuncios se desarrollan al final del corto: en la primera versión, dos vecinas comparten un décimo en agradecimiento por la compañía mutua durante los momentos más duros de la pandemia. En la segunda, un hombre recibe un mensaje de su hermano, que le dice que ya no recuerda por qué se habían peleado, y le informa de que le envía un décimo como tenían por costumbre.