En las últimas dos décadas el anuncio de la Lotería de Navidad se ha convertido en todo un acontecimiento televisivo. Cada campaña, Loterías y Apuestas del Estado trata de animar las ventas entre los jugadores intentando conmover al espectador o sacándole una sonrisa con una historia, por lo general,muy navideña.

Así, año tras año, los spots se han convertido en auténticos cortometrajes cinematográficos que nos muestran diferentes historias, aunque todas comparten un mensaje común: lo mejor de la lotería es compartirla.

En los últimos años hemos pasado de los anuncios del famoso 'calvo de la Lotería', que protagonizó esta publicidad entre 1998 y 2005, a las aventuras del personaje digital Justino, la alegría de Carmina o el recordado anuncio de Montserrat Caballé. Repasamos los mejores anuncios de la Lotería de Navidad desde los años 90.

El 'calvo de la Lotería' (1998-2005)

A finales de la década de los 90 apareció en la pequeña pantalla un personaje que se convertiría en icono de la Navidad en España. El espíritu de la suerte encarnado por el actor Clive Arrindel fue bien acogido por los telespectadores, y con el tiempo se acabaría convirtiendo en 'el calvo de la Lotería'.

El anuncio del año 98 mostraba cómo Arrindel repartía suerte entre los ciudadanos, acompañado de la banda sonora de 'Doctor Zhivago'. El anuncio fue rodado en blanco y negro y mostraba ciudades y pueblos con una estética más propia de principios del siglo 20, que se mantendría hasta 2005. La historia del último anuncio del espíritu de la suerte era contemporánea y fue rodada en color.

A lo largo de las ocho temporadas en las que apareció el espíritu de la suerte se creó una iconografía propia de esta publicidad: en los anuncios aparecía siempre la magia, hadas que ayudaban al personaje principal y el aliento del espíritu para repartir suerte. También se popularizó uno de los lemas más recordados de la Lotería: "Que la suerte te acompañe".

Los más pequeños, protagonistas en 'La fábrica de sueños' (2011)

En el año 2011 se apostó de nuevo por la magia para protagonizar el spot navideño. En 'La fábrica de los sueños', un grupo de jóvenes, uniformados como los niños de San Ildefonso, recoge el testigo de 'el calvo de la Lotería' para repartir fortuna entre los poseedores de un décimo para el sorteo navideño.

Los pequeños van recogiendo los sueños de los jugadores y escribiéndolos en un registro. En esta ocasión se utilizó la famosa banda sonora de 'Eduardo Manostijeras', que sería reutilizada en la campaña del año siguiente.

Los internautas parodiaron el anuncio de 2013

Otro de los más recordados, aunque por las reacciones que provocó, fue el spot de 2013. El anuncio unía a cinco grandes voces del panorama español: Raphael, Montserrat Caballé, David Bustamante, Niña Pastori y Marta Sánchez cantaban una versión de 'Always on my mind' en la plaza de un pueblo junto a una enorme bola de sorteo dorada.

El corto se convirtió en una de las producciones más viralizadas de aquel año, generando numerosas parodias y memes en las redes. El resultado fue tal que la difunta Caballé llegó a calificarlo como "horroroso", aunque consiguió su objetivo: todo el mundo pasó días hablando del spot.

El vigilante 'Justino' y su fábrica de maniquíes (2015)

El de 2015 es de los más recordados de la última década por romper totalmente con los cánones del anuncio de Navidad. Un corto de animación gustó a los espectadores gracias a su conmovedora historia, su estética con influencia de Pixar y la magnífica interpretación de la 'Nuvole Bianche' de Ludovico Einaudi.

El protagonista del spot es en esta ocasión un vigilante de seguridad de una fábrica de maniquíes llamado Justino. El guardia se dedica por la noche a colocar los muñecos por todo el edificio, de manera que los trabajadores durante el día tengan una agradable sorpresa al llegar al trabajo. Estos le corresponden comprando a Justino un décimo ganador de la Lotería de Navidad.

El anuncio tuvo una acogida muy positiva, y la calidad del corto fue tal que la agencia Leo Burnett, encargada de producirlo, recuerda en su página oficial que es el anuncio más premiado de la historia.

'Carmina' moviliza al pueblo (2016)

Solo un año después el anuncio de la Lotería volvía a mostrarnos otra historia enternecedora. Carmina, una querida maestra de pueblo retirada, cree que le ha tocado el premio un día antes de que se celebre el sorteo. Su familia decide no desengañarla, y van convenciendo a los habitantes del pueblo para que le sigan la corriente y festejen con ella.

El anuncio no estuvo exento de polémica, ya que varias agrupaciones de pensionistas mostraron su rechazo a la actitud paternalista que se muestra en el spot hacia las personas mayores. La agencia Leo Burnett también estuvo a la cabeza de la producción, y defendió que la historia mostraba "el cariño de tres generaciones de una familia".

'Danielle', una historia de amor extraterrestre (2017)

En 2017, Alejandro Amenábar fue el encargado de llevar a la pequeña pantalla el sorteo extraordinario navideño. Y lo hizo a través de una historia de ciencia ficción, protagonizado por una extraterrestre que llega a España e inicia una historia de amor con un joven al que conoce en la cola de una administración de Madrid.

Amenábar dirigió un cortometraje de 20 minutos de duración, del que luego se utilizaron extractos para la publicidad en televisión. El mensaje, como venía siendo habitual, es que lo mejor de la lotería es compartirla con los que más quieres.

¿Qué nos espera este año?

Loterías y Apuestas del Estado ha dejado alguna pista de cómo será el anuncio de 2020. En la campaña de inicio de ventas de lotería en el mes de julio, el protagonismo recayó en los loteros, las personas que reparten suerte a pie de calle.

Los encargados de administraciones se han visto muy perjudicados por la bajada del turismo a raíz de la crisis sanitaria. Por eso, en la campaña de verano el lema hacía referencia a la situación de estos profesionales: "Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte".