Este 28M los ciudadanos de Melilla acudirán a las urnas para elegir a los 25 diputados que componen la Asamblea de Melilla en un contexto de posible fraude electoral. Un juzgado ha abierto una investigación ante los indicios de compra de votos por correo. Según aseguraron la semana pasada fuentes de la investigación a laSexta, el precio que se pagaba por los votos por correo en Melilla oscilaba entre los 50 y los 200 euros, en función del grado de necesidad del votante. Las sospechas, según estas mismas fuentes, se centran en dirigentes del partido Coalición por Melilla. Este pasado martes, el número 3 de la formación (Mohamed Ahmed Al-al) ha sido uno de los 10 arrestados por la trama de compra de votos por correo.

La polémica. No es nueva en Melilla. También tuvieron lugar irregularidades en el año 1989, 2007 y 2008, tal como explica laSexta Clave en este vídeo.

En 1989, en las elecciones generales, fue tal el fraude que los melillenses tuvieron que volver a votar. Felipe González se quedó sin la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tras perder el escaño de Melilla.

Con la sombra de la polémica a apenas dos días de las elecciones, las últimas encuestas le daría la victoria al PP de Juan José Imbroda que ha gobernado en la ciudad desde el año 2001, a excepción de los últimos 4 años; pero lo haría sin mayoría absoluta.

En las elecciones de 2019. El PP fue la lista más votada pero necesitaba los apoyos de VOX y la abstención/apoyo de Ciudadanos que sacó sólo un diputado: Eduardo de Castro.

La sorpresa fue tal, que de Castro presentó su candidatura a la investidura y consiguió ganarlas con los votos de los partidos de izquierda: PSOE y Coalición por Melilla.

El presidente de Castro ya no está en Ciudadanos y, por tanto, no representa a ningún partido. Fue expulsado de la formación naranja en 2021 por no informar al partido que estaba siendo investigado por "prevaricación administrativa".

Puntos y problemas claves en Melilla

Crisis migratoria

El problema de la vivienda y la falta de suelo para construir.

Mejorar la tasa del paro que es en la actualidad de un 26,1%, de las más altas de España .

. La preocupación por la apertura de la Aduana comercial, cerrada por Rabat en 2019. El Gobierno prometió de nuevo su apertura en 2019, pero aún sigue cerrada.

Melilla: partidos y candidatos a las elecciones del 28M

Los partidos que conseguirían representación según las encuestas publicadas, serían los siguientes, con sus respectivos candidatos.

PP- Juan José Imbroda

Tiene 78 años, es de Melilla y desde el año 2000 es presidente de la ciudad con su entonces partido Unión del Pueblo Melillense, que en 2003 se integró definitivamente al PP. Lleva casi 20 años como presidente de la ciudad porque en esta legislatura (2019-2023) está al frente de la oposición porque Eduardo de Castro (de Ciudadanos) no se abstuvo en su elección. Es por tanto más que conocida en la ciudad de Melilla pero también a nivel nacional para los amantes del baloncesto, ya que es hermano de Javier Imbroda, que fue entrenador de baloncesto y consejero andaluz de Educación y Deportes.

Coalición por Melilla (CpM) - Dunia Almansouri

Tiene 45 años, es de Melilla y es en la actualidad, Vicepresidenta 1ª de la Asamblea de Melilla y consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de Melilla. Se presenta a las elecciones por primera vez en sustitución de Mustafa Aberchán, fundador y presidente desde el nacimiento del partido en 1995.

PSOE - Gloria Rojas Ruiz

Tiene 55 años, es profesora universitaria y en la actualidad es vicepresidenta de la ciudad autónoma de Melilla, al apoyar a Eduardo de Castro de Ciudadanos, actual presidente de la ciudad. Se presenta por tercera vez a las elecciones: la primera fue en 2015, consiguiendo mejorar los resultados de las elecciones de 2011 y la segundas en 2019. Apoyo a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE del 2017 para la la secretaría general del partido.

VOX - José Miguel Tasende

Es Doctor en Marina Civil y ejerce como Capitán Marítimo de Melilla desde hace 20 años, según la página oficial del partido. Fue elegido como candidato a la presidencia en noviembre de 2022, en sustitución de Jesús Delgado Aboy que fue expulsado del partido por estar imputado por apropiación indebida y concurre con su nuevo partido, llamado Creando Melilla. Tasende se afilió a VOX en 2018 y desde el 2021, es Presidente del Comité Ejecutivo (CECA) de VOX Melilla.

Los demás partidos que se presentan a las elecciones, Podemos con Gema Aguilar como candidata, Creando Melilla con el ya nombrado Jesús Delgado Aboy como candidato, y Somos Melilla con Amin Azman como candidata, se quedarían sin representación al no obtener el 5% de los votos correspondientes.

Así van las encuestas del 28M

Según la encuesta más reciente realizada por GAD3 el PP lograría la victoria, con el 46,5% de los votos. De este modo, los resultados quedarían de la siguiente manera, habrá que ver qué ocurre finalmente en la ciudad autónoma y si vuelve de nuevo como en 2019, a haber sorpresas de última hora.

El PP sería la primera fuerza política con el 46,5% y 13 escaños, de los 25 que son en total en la Asamblea. Subiría 3 escaños con respecto a las elecciones de 2019.

sería la primera fuerza política con el 46,5% y 13 escaños, de los 25 que son en total en la Asamblea. Subiría 3 escaños con respecto a las elecciones de 2019. La segunda fuerza sería Coalición por Melilla (CpM) que alcanzaría el 21,8% del voto y 6 ediles, 2 menos que en las elecciones de 2019; pero igualmente manteniendo la segunda posición en votos.

que alcanzaría el 21,8% del voto y 6 ediles, 2 menos que en las elecciones de 2019; pero igualmente manteniendo la segunda posición en votos. En tercer lugar, estaría el PSOE con 4 escaños y el 17,1% del voto emitidos; mismos escaños que en 2019 pero más votos que entonces (14,4%).

con 4 escaños y el 17,1% del voto emitidos; mismos escaños que en 2019 pero más votos que entonces (14,4%). La cuarta fuerza política sería VOX consiguiendo 2 concejales y el 8,4% de los votos, igual que en los comicios pasados, pero también aumentando sus votos en un punto (7,8%).

consiguiendo 2 concejales y el 8,4% de los votos, igual que en los comicios pasados, pero también aumentando sus votos en un punto (7,8%). Por último, Ciudadanos desaparecería de la Asamblea, al no conseguir el 5% reglamentario (este año conseguiría sólo el 1,7% de los votos en comparación con el 5,6% de 2019).

Veremos si Imbroda puede volver a ejercer de nuevo en Melilla, si necesitará o no el apoyo de VOX, por la abstención de otros partidos, y si en esta ocasión, no como en 2019, no hay sorpresas de última hora. Tendremos que esperar al 28M para conocer los resultados y esperar a ver cómo se resuelve la trama de compra de votos.