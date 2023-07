Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo compartieron una serie de datos durante su debate cara a cara en Atresmedia, datos que no siempre eran ciertos. Poniendo el foco sobre el líder del PP, vemos cómo en al menos seis ocasiones no dijo la verdad.

Feijóo dijo que su partido votó a favor del incremento de las pensiones, algo que no es cierto, ya que votaron en contra tanto en el Congreso como en el Senado, presentando incluso una propuesta de veto y 14 enmiendas.

La segunda mentira fue cuando afirmó que fue el presidente de una comunidad autónoma "que menos ha incrementado la deuda pública de toda España". Desde 2009 hasta 2022, la deuda pública de Galicia creció más de un 10%. Hubo comunidades como Madrid, Canarias y Navarra que incrementaron su deuda menos que la Xunta con Feijóo al frente.

Feijóo tampoco dijo la verdad al reprochar a Sánchez que fuese el primer ministro europeo que más gas ruso compra. Esta mentira tiene varias razones detrás. Los presidentes europeos no deciden a quién se compra el gas, sino que lo hacen las empresas comercializadoras. España se gastó 3.600 millones de euros en importar gas ruso, pero hay países europeos como Bélgica, Francia, Italia o Alemania que se gastaron mucho más.

La cuarta mentira hacía alusión a la excepción ibérica, cuando dijo que la Unión Europea iba a derogar esta medida de protección. Esto no es cierto, ya que la medida puede decaer al no ser prorrogada, pero no será derogada.

El quinto dato que no es verdad es que Galicia es "el único lugar de España donde la educación infantil es gratis en este momento". La educación infantil, el primer ciclo, el que abarca de 0 a 3 años, también es gratis en La Rioja. Si ya nos vamos al segundo ciclo de educación infantil, vemos que es gratis en todo el país.

Por último, la sexta mentira de Feijóo tuvo que ver con el caso 'Pegasus'. El líder del PP le dijo a Pedro Sánchez que el juez ha archivado la causa porque no ha colaborado con la justicia, algo que es falso, ya que el juez de la Audiencia Nacional esgrime que la causa tiene que ver con "la absoluta falta de cooperación jurídica de Israel".