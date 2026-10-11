PP y Vox, más cerca que nunca de cara al 29N: ya hablan de una "mayor voluntad de entendimiento" y de "vencer al sanchismo"

Los detalles Los 'populares' han pasado de huir de la palabra 'pacto' a la hora de hablar de la ultraderecha a hablar de ello abiertamente y sin tapujos. El PNV y Junts ya les han dado su 'no' si los de Abascal están en el Gobierno.

En la última década, la política española ha evolucionado del bipartidismo a una política de bloques. De cara a las elecciones del 29 de noviembre, las encuestas favorecen al PP, pero necesitarán a Vox para formar gobierno, como ha ocurrido en varias comunidades. Ambos partidos han comenzado a acercar posturas, con Abascal y el PP hablando de "capacidad de entendimiento". Miguel Tellado, del PP, ha subrayado la necesidad de vencer al "sanchismo" mediante una alianza con Vox. Abascal ha recordado acuerdos en Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, destacando la cooperación. Sin embargo, el PNV y Junts rechazan apoyar un gobierno con Vox.

Del bipartidismo a la política de bloques. Así ha sido el proceso de transformación de la política en España, de las elecciones, en esta última década. Para el próximo 29 de noviembre, fecha en la que toca ir a las urnas, las encuestas dan la victoria al PP pero necesitará de Vox para formar gobierno como ha pasado en otras comunidades a lo largo y ancho del país. A semanas de los comicios, ambos partidos han acercado posturas.

Han realizado guiños evidentes que ya se van dejando ver en este primer fin de semana de precampaña. Con Abascal hablando de forma directa de "capacidad de entendimiento", en los 'populares' insisten en lo mismo con las formaciones de su "espacio a la derecha".

Es la realidad que ambas formaciones ya expresan en público, como ha expuesto Miguel Tellado, secretario general del PP, en 'El Confidencial': "Somos partidos con sentido de Estado".

"Creo que hay una coincidencia absoluta en que hay que vencer al sanchismo y consolidar un gobierno alternativo que pasa por una victoria del PP y una suma parlamentaria entre las dos fuerzas políticas", ha afirmado.

Y Abascal ha abierto la puerta al pacto, recordando los acuerdos en Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Vox ha sido capaz de ponerse de acuerdo en cuatro regiones y esos Gobiernos funcionan de forma razonable. Nosotros tenemos capacidad de entendimiento".

Atrás quedan, escuchando a ambas formaciones, esos tiempos en los que el PP huía de la palabra pacto y confiaba en gobernar en solitario. Porque Vox es el socio necesario. Porque es, eso sí, un arma de doble filo en caso de necesitar a otras formaciones.

El motivo, que el PNV y Junts ya han dicho 'no' a dar su apoyo a un Gobierno en el que esté la formación de ultraderecha. En el caso de los catalanes, tal respuesta se extiende también a la extrema izquierda.

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