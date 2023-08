Hace casi diez años, Vox se daba a conocer públicamente ante los medios y la sociedad española. El partido ultraderechista cobraba vida en España, en la línea de la ola conservadora y reaccionaria que ya inundaba gran parte de los países europeos, con varias figuras que destacaban especialmente entre sus filas. Santiago Abascal, al frente de todos ellos, avisaba de la irrupción de su partido en nuestro escenario político. También en aquella presentación, y a tan solo unos metros del presidente de la ultraderecha, se encontraba Iván Espinosa de los Monteros, también fundador del partido.

La realidad de Vox a día de hoy, una década después, es bien distinta: de quienes crearon la formación de ultraderecha ya solo queda arriba Abascal, el mismo que colocó a Espinosa de los Monteros como portavoz del partido tras la salida de Macarena Olona. ¿Las razones de su marcha? Precisamente, la que fuera portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados ya señalaba, en una entrevista concedida a Jordi Évole en laSexta, ya señalaba que en el espacio ultraderechista había dos facciones enfrentadas. "Hay un ala más falangista, con Buxadé, y otra más liberal representada por Espinosa de los Monteros", detalló Olona entre otras cuestiones en 'Lo de Évole'.

Ese ala liberal de Espinosa de los Monteros habría ido perdiendo frente a los más cercanos al exfalangista Jorge Buxadé, como Ignacio Garriga. No obstante, tras la noticia de su paso atrás casi todo lo que se ha dado entre los miembros del partido son elogios al dirigente. "Es mi amigo, mi compañero y veremos lo que dice él. Es un tipo extraordinario, un gran parlamentario. Más allá no puedo decirle", ha esgrimido Buxadé en declaraciones a la cadena 'COPE'. No así ha sucedido entre quienes ostentaron en el pasado puestos de responsabilidad, que han criticado la deriva de la formación.

Vox, ¿sin futuro?

Dos de los más activos en estos reproches han sido Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso, diputados de Vox en la anterior legislatura y que se quedaron fuera de las listas para las elecciones generales del 23 de julio. Entonces ya mostraron su sorpresa por este movimiento y dejaron claro que no había sido por decisión propia, aunque evitaron críticas directas a Vox. No obstante, Manso ha publicado este martes un artículo titulado 'Vox no tiene futuro' con el que pone las cartas boca arriba. En el escrito, no ha dudado en señalar a Vox por, según ha afirmado, haber caído en "la caricatura" que desde fuera hacían del partido.

"Este partido del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de maestro, iban pintando", ha avisado. Así, el exdiputado ha considerado en ese artículo que Vox será "será el primer partido de la derecha no convencional que fracasará en Europa". "Como algunos adolescentes, ha decidido castigar a sus padres comportándose de manera irresponsable, porque Vox tenía una responsabilidad de la que ha dimitido", ha lamentado.

Primero se terminó con la democracia interna. Luego se prescindió de gente que lo dio todo por Vox desde el inicio

También Sánchez del Real ha dejado ver su malestar con el partido compartiendo en su cuenta personal de Twitter comentarios críticos con la dirección. Además, ha apuntado a la eurodiputada Mazaly Aguilar como "el canario en la mina", aunque no ha dado más detalles ni ella ha hecho ningún comentario público. En esta línea se ha expresado de igual modo el expresidente de Vox Madrid José Luis Sánchez, quien ha asegurado que Aguilar está "silenciada" en Bruselas por parte de la delegación que encabeza Jorge Buxadé. Sánchez, que fue líder del partido en Madrid desde el año 2014 hasta 2016, cuando tomó las riendas Rocío Monasterio, se ha sumado a las denuncias contra la deriva del partido.

"Primero se terminó con la democracia interna. Luego se prescindió de gente que lo dio todo por Vox desde el inicio como Sánchez del Real o Mazaly Aguilar", ha criticado abiertamente en redes sociales. En esta línea, ha valorado que la marcha de Espinosa de los Monteros es "muy mala noticia" para Vox y para quienes estuvieron en sus inicios y ha avisado a Abascal de que está rodeado de "aduladores". "Ahora toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica", ha reclamado, pidiendo directamente el cese de Jorge Buxadé. En caso contrario, avisa, "Vox desaparecerá".

"Puede que ya sea tarde y la salida elegante de Espinosa de los Monteros, como lo fue en la salida injusta de Sánchez del Real, remate el final, pero hay que intentarlo", ha apuntado, insistiendo a Abascal en que se aleje de la "adulación en vano". Dentro del partido, solo el diputado y exsecretario general Javier Ortega Smith ha dejado entrever algún malestar interno al lamentar la salida de Espinosa "y mucho más las razones que la provocan". La espantada de Espinosa de los Monteros ha llegado además además tras el mal resultado de Vox en las elecciones generales del 23J; resultados por los que Abascal ha responsabilizado sin dudarlo al PP. Un Abascal que tendrá ahora que buscar un portavoz parlamentario para la legislatura.