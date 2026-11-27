Los detalles Por cierto, ustedes, el Gobierno progresista, cree que una creencia personal o religiosa les da derecho a las gentes que entran a perseguir al colectivo LGTBI o perseguir a las mujeres con carteles", ha dicho el candidato del PP en el debate a cuatro antes del 29N.

En el debate a cuatro celebrado antes de las elecciones del 29N, los candidatos Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau discutieron intensamente sobre migración y política exterior. La confrontación más notable fue entre Feijóo y Colau. Feijóo argumentó que no se debería permitir la entrada de personas que persiguen al colectivo LGTBI y a las mujeres, lo que provocó la indignación de Colau, quien acusó al candidato del PP de racismo y de querer instrumentalizar a la comunidad LGTBI. Colau también criticó a Feijóo por querer recortar derechos al aborto y la ley LGTBI, señalando que su socio, Abascal, desea derogarla.

Si ha habido un bloque en el que los candidatos a las elecciones del 29N han chocado, ese ha sido el de migración y política exterior. En el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal. Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau; se ha vivido un enfrentamiento entre los dos últimos. Según ha dicho Feijóo, no se puede permitir la entrada de la "gente que entra para perseguir al colectivo LGTBI y a las mujeres".

Nada más escuchar estas palabras, Ada Colau, la candidata de Frente Amplio, ha estallado. "No nos va a instrumentalizar para su racismo".

"Usted que mantiene 15.000 invasores en Ceuta y que las mujeres y los niños tienen dificultades para salir a la calle por la noche". Esta ha sido la frase de Feijóo que ha despertado la polémica. Esta y lo que ha dicho acto seguido: "Por cierto, ustedes, el Gobierno progresista, cree que creencia personal o religiosa les da derecho a las gentes que entran a perseguir al colectivo LGTBI o perseguir a las mujeres con carteles".

"No nos va, no nos va a instrumentalizar al colectivo LGTBI, no nos va a instrumentalizar para sus políticas racistas", ha saltado Colau. Y no ha quedado ahí, porque el candidato del PP ha intentado desacreditarla al preguntar si se cree poseedora del colectivo LGTBI.

"No le vamos a permitir las personas LGTBI, no le vamos a permitir", ha dicho. "Pero si son ustedes los que quieren recortar el derecho al aborto de las mujeres y la ley LGTBI en España. Su socio de gobierno, el señor Abascal, quiere derogar la ley LGTBI".

Este jueves 26 de noviembre se han enfrentado en un debate a cuatro Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox). El último antes de que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas para las elecciones de este 29N.

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