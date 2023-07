El presidente de la Junta de Extremadura en funciones y líder del PSOE en esta comunidad, Guillermo Fernández Vara, ha tachado de "indecencia" la intención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llamar a los barones del PSOE para que "convenzan" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que le deje gobernar en el caso de ganar las elecciones del 23 de julio.

Asimismo, y pese a que este martes ha retirado formalmente su investidura y ha anunciado que dejará el liderazgo del PSOE de Extremadura en otoño, no ha cerrado la puerta a ser senador autonómico.

Preguntado en una entrevista en Cadena Ser sobre la propuesta de Feijóo de buscar la abstención de los barones socialistas si gana el 23J, Vara ha asegurado que es una "indecencia" habiendo pactado el PP con Vox en Extremadura donde el partido de Abascal entra en el Gobierno con una consejería y la 'popular' María Guardiola se convertirá en nueva presidenta de la Junta extremeña.

"Que diga eso quien ha pactado con Vox en Extremadura me parece una indecencia. Lo de la derecha en este país es una broma. Que apelen a la conciencia de los socialistas cuando ellos pactan con la ultraderecha sin respetar la lista más votada, me parece una broma", ha lamentado.

En cuanto a su paso atrás de la primera línea de la política regional, Vara ha insistido en que tiene la "conciencia tranquila y las manos limpias" y se ha mostrado "eternamente agradecido" con su tierra. "Poco a poco iré diciendo adiós. Primero de la primera línea y luego dejando poco a poco el relevo. Me dedicaré en cuerpo y alma a que Pedro Sánchez gane las próximas elecciones", ha recalcado. En este sentido, no ha cerrado la puerta a ser senador autonómico si bien todavía no lo tiene decidido.

"Lo tengo que valorar y someter a mi propia reflexión y al entorno más cercano", ha asegurado. En relación al futuro del PSOE extremeño donde él ostenta el liderazgo por el momento, Vara ha sostenido que el PSOE tiene "cantera suficiente" y que no se trata de una "cuestión de personas, sino de equipos".

Además, ha apuntado que intentará que los nuevos liderazgos del PSOE extremeño salgan de la gente con la que ha trabajo durante estos años. "Garantizaré que ese proceso se haga bien, de manera ordenada y que gane el PSOE. Tenemos que ser capaces de poner en valor la lealtad. Para mí es fundamental", ha subrayado.