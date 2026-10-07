Turull (Junts) descarta volver a investir a Sánchez tras las elecciones del 29N: "Hemos salido escaldados"

¿Qué ha dicho? "Con este señor es imposible porque no ha cumplido", ha insistido Turull, que ha acusado al líder del PSOE de hacer políticas "para quedar bien" y haber gobernado como si tuviera "mayoría absoluta" pese a no haber ganado las elecciones.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado apoyar la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. En una entrevista en TV3, Turull criticó a Sánchez por no cumplir sus compromisos con Junts y gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Además, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también rechazó pactar con un eventual gobierno de PP y Vox. Respecto al retorno de Carles Puigdemont, Turull evitó especular, pero destacó que la prioridad es que regrese como "el presidente del país" tras preservar la institución desde Bélgica.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado que su partido vuelva a dar sus votos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que repita en La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre: "A Pedro Sánchez no le investiremos. Hemos salido escaldados".

En una entrevista en TV3 este miércoles, Turull ha asegurado que Sánchez "no ha cumplido" sus compromisos con Junts y ha puesto "excusas" para justificarse. El secretario general de Junts ha recordado que, ya antes de la convocatoria electoral, le pidieron dar un paso al lado y que el PSOE propusiera otro candidato a la presidencia del Gobierno.

"Con este señor es imposible porque no ha cumplido", ha insistido Turull, que ha acusado al líder del PSOE de hacer políticas "para quedar bien" y haber gobernado como si tuviera "mayoría absoluta" pese a no haber ganado las elecciones.

Este martes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también descartaba "absolutamente" pactar con un eventual gobierno de PP y Vox tras los comicios.

No entrará en "especulación" sobre Puigdemont

Por otro lado, y sobre el retorno del expresidente Carles Puigdemont tras el aval definitivo a la amnistía, Turull ha asegurado que no entrará en la "especulación".

No ha concretado si el líder de Junts podría regresar a Cataluña antes de fin de año, ahora que el Supremo ha levantado la orden de detención contra él, y ha admitido que la campaña electoral "lo altera todo".

La prioridad de Junts, ha subrayado, es que Puigdemont vuelva como "el presidente del país" tras haber "preservado la institución de la Generalitat y la presidencia" nueve años en Bélgica. "El retorno tiene que ser coherente con esto", ha añadido.

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