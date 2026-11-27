¿Qué ha pasado? El enfrentamiento ha comenzado cuando Sánchez se ha dirigido directamente a Feijóo para preguntarle por qué no exigía a Abascal una condena de la violencia machista: "Es una vergüenza".

Durante el debate a cuatro, Pedro Sánchez y Santiago Abascal se enfrentaron por la violencia machista. Sánchez exigió a Abascal que condenara esta violencia y criticó a Alberto Núñez Feijóo por no pedírselo. El intercambio culminó con acusaciones e insultos: Abascal llamó "sinvergüenza" a Sánchez, quien le reprochó su "falta de humanidad". Sánchez cuestionó a Feijóo por no exigir a Abascal una condena, a lo que Feijóo respondió que no teme a nadie. Abascal desvió la atención hacia las agresiones sexuales, acusando a Sánchez de poner en riesgo a las mujeres, lo que intensificó el enfrentamiento.

La violencia machista ha vuelto a enfrentar a Pedro Sánchez y Santiago Abascal durante el debate a cuatro de este jueves. El presidente del Gobierno ha exigido al líder de Vox que condene esta violencia y ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que no se lo reclame. El intercambio ha terminado con un duro cruce de acusaciones e insultos entre ambos dirigentes: Abascal ha llamado "sinvergüenza" al socialista, mientras que este le ha reprochado su "falta de humanidad".

El enfrentamiento ha comenzado cuando Sánchez se ha dirigido directamente a Feijóo para preguntarle por qué no exigía a Abascal una condena de la violencia machista: "Es una vergüenza que no le diga al señor Abascal que tiene que condenar la violencia de género. Hágalo, señor Feijóo. ¿Por qué no lo hace? ¿Tiene miedo? ¿A quién? ¿Al señor Abascal?", le ha recriminado.

El líder del PP ha respondido que no tiene miedo a nadie: "Usted le tiene miedo a la Justicia, yo no le tengo miedo a nadie". A continuación, Sánchez se ha dirigido directamente al candidato de Vox: "¿Por qué usted no condena la violencia de género, señor Abascal?".

Sin embargo, Abascal no ha respondido a esa pregunta y ha cambiado el foco hacia las agresiones sexuales: "¿Va a seguir usted metiendo violadores en España para que aumenten las violaciones por tres desde que usted llegó, un 247%?". El líder de Vox ha acusado al presidente de poner en riesgo a las mujeres: "Han aumentado las agresiones sexuales. Usted no defiende a las mujeres. Usted las pone en riesgo. Es usted un sinvergüenza", ha espetado a Sánchez.

Así, el presidente del Gobierno ha respondido con un nuevo reproche: "Qué vergüenza, si usted no reconoce la violencia de género". Y, ante los insultos de Abascal, ha terminado pidiéndole que dejara de hacerlo: "Lo que tiene es falta de humanidad. Deje de insultar".

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