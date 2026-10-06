Tardà descarta que Rufián encabece una candidatura de izquierdas para el 29N: "Con total seguridad será el candidato de ERC"

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, explica cuál era realmente el plan de Rufián, el actual portavoz de ERC en esta cámara.

Un día después de que Pedro Sánchez adelantase las elecciones al 29 de noviembre, la izquierda a la izquierda del PSOE, el llamado Frente Amplio, aún no tiene candidato ni tampoco se sabe qué partidos concurrirán en él.

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, asegura que Gabriel Rufián será el candidato de ERC "con total seguridad". "Supongo que en estos momentos deben estar dialogando la dirección de ERC con el grupo parlamentario, pero la categoría está en el hecho de que él va a representar a ERC", afirma contundente.

Por otro lado, quiere señalar que "Rufián, a mi entender, refleja por un lado la esperanza del republicanismo y por otro lado, una oportunidad perdida".

Esto es, "él, que tuvo el atrevimiento intelectual y político de plantear la necesidad de la unidad de las izquierdas para evitar, o al menos intentar evitar, el triunfo de la derecha, lo que postulaba, lo que intentaba que asumieran las nomenclaturas de los partidos era la necesidad de un entendimiento entre las fuerzas autonomistas de izquierda y las fuerzas soberanistas, y hacer un frente común que realmente reuniera al independentismo de izquierdas, al soberanismo y a las fuerzas federalistas", explica el político.

"Y esto él lo fue concretando con la voluntad de crear un frente de izquierdas en Cataluña, con Comuns y con la CUP, para que esto estimulara también la existencia de un frente de izquierdas español, y que los dos frentes se ayudaran", afirma Tardà, descartando, por tanto, que Gabriel Rufián encabece una especie de lista frente común nacional de izquierdas: "Sí, por desgracia sí".

"Tengo la impresión de que las izquierdas solamente aprendemos a palos. Es decir, ¿sabes cuándo ocurrirá esto? Cuando llevemos ya cuatro, cinco o seis años de Gobierno de Feijóo y Abascal en la Moncloa", concluye Tardà, matizando que él cree que habrá un Gobierno de derechas, de Feijóo y Abascal, pero que "hay que intentarlo": "Por desgracia no lo vamos a conseguir [que no gobiernen las derechas], pero hay que intentarlo. Hemos perdido una oportunidad".

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