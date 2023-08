Tras la lectura de los nombres de todos los diputados, comenzará la votación de la Mesa del Congreso. Esta se elige por mayoría absoluta, pero, si no se alcanza en la primera votación, se realizará una segunda votación entre los dos candidatos más votados y presidirá quien más apoyos reciba.

Las cuatro vicepresidencias se eligen a la vez, en una única votación, donde el diputado más votado ocupará la Vicepresidencia Primera, el segundo la Vicepresidencia Segunda, y así sucesivamente. Los cuatro secretarios se eligen de la misma forma. En caso de empate se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados hasta desempatar.

La votación es secreta y en la urna, no desde el escaño: los diputados son llamados uno por uno en orden alfabético y depositan su papeleta con un nombre escrito. Aunque no hay abstención como tal, existe la posibilidad de no poner ningún nombre.