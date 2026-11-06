La alerta de Albares sobre el 29N no es algo nuevo: las veces que hackers rusos manipularon elecciones en Europa

Los detalles "No voy a poner nombres a esas campañas, pero lo que sí le diré es que no hay que pensar que pueden ocurrir, hay que pensar que van a ocurrir", ha dicho el ministro de Exteriores sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones generales.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado sobre posibles injerencias extranjeras en las elecciones generales del 29 de noviembre. Destacó que no se trata de una posibilidad, sino de una certeza, y urgió a tomar medidas para evitar su impacto, como ha sucedido en Europa. Ejemplos recientes incluyen una campaña de desinformación en Alemania en 2025, donde hackers rusos intentaron favorecer al partido Alternativa para Alemania. En Rumania, las elecciones se repitieron tras la victoria de un candidato prorruso, financiada por agentes rusos. En Francia, candidatos han denunciado injerencias rusas vinculadas al Kremlin.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado por hecho que habrá intentos de injerencias extranjeras en las elecciones generales del 29 de noviembre. "No voy a poner nombres a esas campañas, pero lo que sí le diré es que no hay que pensar que pueden ocurrir, hay que pensar que van a ocurrir", ha sostenido.

Por eso ha pedido tomar medidas "para que no tengan impacto como han ocurrido en los últimos meses y en los últimos años en toda Europa y han sido denunciadas abiertamente en Rumanía, donde incluso llegaron a cambiar y hubo que anular una elección en Alemania, en Francia".

Intentar manipular las elecciones de otro país, esa injerencia de la que alerta Albares con el 29N a la vuelta de la esquina, no es nueva. En Europa hay varios ejemplos con Rusia en la sombra.

Ejemplo de ello son las elecciones de 2025 en Alemania, cuando un grupo de hackers rusos lanzó una campaña de desinformación. Difundieron en redes sociales, por ejemplo, vídeos generados con inteligencia artificial (IA) sobre papeletas manipuladas. Todo con la intención de favorecer al partido ultra Alternativa para Alemania.

El caso más sonado, y que llevó a repetir las elecciones el año pasado, ocurrió en Rumania. Contra todo pronóstico, Călin Georgescu, candidato prorruso de extrema derecha, ganó en la primera vuelta. Y lo hizo gracias a una gran campaña en TikTok que debería haberle costado millones, pero por la que no pagó ni un euro porque fueron agentes rusos los que la financiaron a su favor.

En cuanto a las elecciones que están por venir, los franceses están llamados a las urnas en mayo y ya hay tres candidatos de Francia que han denunciado injerencias rusas. En concreto, de una red vinculada al Kremlin que ha llegado a hacerse pasar por los principales medios del país para expandir bulos sobre esos candidatos. Curiosamente, ninguno es de extrema derecha.

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