El ayuntamiento de Hoyocasero denuncia la aparición de un ataúd con la foto de Sánchez en su balcón

Los detalles En el balcón del ayuntamiento de Hoyocasero, en Ávila, ha aparecido un ataúd de cartón con la imagen de Pedro Sánchez. El alcalde del municipio ha condenado los hechos y ha presentado una denuncia para que se investigue quiénes son los responsables. En el PSOE, califican el acto de "inadmisible" y piden explicaciones.

El alcalde de la localidad abulense de Hoyocasero, de 300 habitantes, Iván Picós, del PP, ha condenado la aparición en el balcón del Ayuntamiento de un ataúd con la imagen de Pedro Sánchez y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se identifique a los responsables de lo sucedido.

Según ha referido el alcalde en un comunicado, los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, cuando "una o varias personas, cuya identidad se desconoce" colocaron en el balcón del Consistorio "un ataúd elaborado con cartón en el que aparecía una imagen del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez".

El regidor de este municipio, situado a unos 50 kilómetros al sur de la capital abulense, ha relatado que el ataúd simulado fue descubierto en el balcón del Consistorio durante la mañana del domingo por uno de los concejales del Ayuntamiento, que avisó "inmediatamente" a otro compañero, antes de ponerse en contacto con el alcalde.

Tras "valorar conjuntamente lo ocurrido", acordaron retirar el ataúd de cartón del balcón del Ayuntamiento, en "una situación que nunca debió producirse". Y ante "la gravedad y naturaleza de lo sucedido", Picós ha trasladado lo sucedido a la Guardia Civil para que "se investiguen y esclarezcan los hechos" y "se identifique a sus posibles responsables", determinando sus "responsabilidades legales".

La reacción del regidor se produce después de que el PSOE haya pedido este martes explicaciones sobre lo sucedido, tras anunciar ayer Frente Amplio que había puesto una denuncia ante la Junta Electoral de Zona de Ávila contra el Consistorio, al considerar que esta actitud podría constituir un delito de odio y "vulnerar el principio de neutralidad política e institucional".

En la imagen difundida por la coalición puede verse cómo en el centro del balcón del Ayuntamiento, bajo el reloj y entre las banderas oficiales, había una estructura que "simula un ataúd" en el que aparece, entre la inscripción de RIP y una cruz de color rojo, una imagen del presidente del Ejecutivo.

Además, en la parte inferior aparece el año 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura, y 2026, en referencia al supuesto final de su presidencia, tras convocar Elecciones Generales el próximo 29 de noviembre.

"Como alcalde de Hoyocasero, considero estos hechos absolutamente lamentables, inadmisibles e incompatibles con el respeto, la convivencia democrática y la dignidad que merecen nuestras instituciones y sus representantes", ha sostenido Picós, quien ha incidido en que "ni la Alcaldía, ni el Ayuntamiento han promovido, autorizado, consentido ni respaldan este tipo de actuaciones".

El alcalde ha insistido en el rechazo a lo sucedido, "independientemente de quiénes sean sus autores o de las motivaciones que hayan podido tener" y aunque "coincidiera con la celebración de Halloween", que "no puede servir, en ningún caso, de justificación para realizar actos de esta naturaleza, y mucho menos utilizando la fachada y el balcón" del Ayuntamiento.

Picós ha explicado que ha actuado "desde el primer momento" en el que tuvo conocimiento de lo ocurrido, ya que estaba fuera del pueblo. "Las diferencias políticas nunca pueden justificar la falta de respeto, la intimidación, la descalificación personal ni actuaciones que atenten contra la dignidad de las personas o de las instituciones democráticas", ha concluido el regidor.

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