Feijóo continúa su precampaña con un mitin junto a Juanma Moreno en Málaga tras pasar por Valladolid y responsabilizar del accidente en Urda

Los detalles El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de 29N participa junto al presidente de la Junta en un gran acto público este domingo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, continúa su gira por España en la recta final de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este domingo, Feijóo participa en un mitin en Málaga junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La visita sigue a su parada en Valladolid, donde criticó a Pedro Sánchez por el accidente en Urda y prometió revalorizar las pensiones según el IPC. El evento en Málaga contará también con Elías Bendodo, Patricia Navarro y Francisco de la Torre, como parte de su estrategia para recorrer circunscripciones antes del inicio oficial de la campaña.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, continúa este domingo su gira por España en la recta final de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, con un mitin en Málaga junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Feijóo recalará en tierras andaluzas después de visitar este sábado Valladolid, donde responsabilizó a Pedro Sánchez del accidente en Urda, aseguró que va a "revalorizar cada año las pensiones de acuerdo con el IPC" y se refirió a Óscar Puente para decir que "están a punto de canonizarlo en la Basílica de San Pedro". "El PSOE ya le nombró beato y están a punto de santificarlo", expresó.

El acto de este domingo comenzará a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Carranque y contará, además de con Feijóo y el presidente andaluz, con la participación del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista por Málaga, Elías Bendodo; la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro; y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

La visita se enmarca en la estrategia de Feijóo de recorrer distintas circunscripciones antes del inicio oficial de la campaña electoral, que arrancará en la medianoche del jueves 12 al viernes 13 de noviembre y concluirá el viernes 27, antes de la jornada de reflexión.

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