Los detalles El líder del PP enumeró algunas de sus propuestas, como el "IVA cero para la cesta básica de alimentos mientras la inflación esté por encima de la media de la UE", tras lo que Colau destacó el "agujero en su argumentación", ya que "no dice de dónde va a sacar el dinero".

En el debate a cuatro, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia, expuso sus compromisos, como el IVA cero para la cesta básica mientras la inflación supere la media europea, bajar impuestos de la luz, y deflactar el IRPF. Criticó al Gobierno de Sánchez por las medidas hacia los autónomos y aseguró que presentará presupuestos anuales. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, cuestionó la viabilidad de sus propuestas sin aumentar impuestos a los ricos. Pedro Sánchez defendió su gestión resaltando la creación de empleo y criticó las propuestas de Feijóo, comparando sus matemáticas con su nivel de inglés.

El líder del PP y candidato a la Presidencia en las elecciones generales de 29N, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en el debate a cuatro que sus "compromisos están muy claros": "IVA cero para la cesta básica de alimentos mientras la inflación esté por encima de la media de la Unión Europea, bajar los impuestos de la luz, deflactar el impuesto de la renta a los trabajadores, más deducciones a las familias con hijos y pedir al autónomo la cuota cero".

Así, criticó a Sánchez el "saqueo que han hecho --en su Gobierno-- con los autónomos en el último Consejo de Ministros", ya que, según dijo, "tienen que seguir pagando IVA aunque facturen menos de 85.000 euros, cosa que en el resto de Europa no". "Y las pensiones, ya sé que les molesta, las vamos a subir de acuerdo con el IPC anualmente", añadió el líder del Partido Popular.

Tras ello, Feijóo señaló que "el señor Sánchez presume de lecciones de Economía", pero "ha sido el único presidente del Gobierno de la democracia que no ha sido capaz de presentar el Presupuesto durante toda la legislatura". "Yo presentaré un presupuesto en primavera para el año 27 y otro para el año 28 antes de que finalice el año 27", aseguró, a lo que apostilló: "A mí me gustan las cuentas, mientras que a ustedes les gustan los cuentos".

Colau: "No dicen de dónde van a sacar el dinero"

Por su parte, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia, Ada Colau, le respondió que había "un agujero en su argumentación", ya que, señaló, "habla de ayudas, de reducciones de impuestos (...) pero no dicen de dónde van a sacar el dinero, porque dicen que están en contra de subir los impuestos a los ricos".

"A las 33 personas que tienen miles de millones estamos hablando de subirles los impuestos; a 260.000 personas que tienen fortunas de millones de euros a estos ustedes no les quieren subir los impuestos. De hecho, en Madrid han bajado los impuestos a las grandes fortunas. Entonces si no suben los impuestos a los ricos, a los ultrarricos que cada día son más ricos en este país, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer esas medidas de las que habla?", se preguntó.

A esto, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, añadió que "las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés". "En todo caso, el primer problema que había en el año 2018, cuando yo llegué al Gobierno de España, era el paro. Y hoy, en cambio, España es la gran Economía europea que más empleo crea. Por tanto, ahí están los datos", subrayó.

En este sentido, el líder del Ejecutivo destacó que hay "récord histórico" de empleo. "Jamás ha habido tantos trabajadores en nuestro país. Hemos reducido la temporalidad, la brecha salarial de las mujeres también se ha reducido drásticamente. En definitiva, competimos en calidad y no en precariedad, que es lo que proponía el señor Feijóo cuando gobernaba Galicia", concluyó.

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