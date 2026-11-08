Sánchez se muestra "optimista" de cara al 29-N: "La ola reaccionaria a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal se está desmantelando"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno, en una entrevista para 'La Vanguardia', ha puesto los ejemplos de Brasil y Estados Unidos para destacar la importancia de la movilización de cara a las elecciones generales.

Pedro Sánchez se muestra optimista ante las elecciones generales del 29 de noviembre, a pesar de las encuestas que favorecen a la derecha. En una entrevista con 'La Vanguardia', el presidente del Gobierno destaca que la movilización ciudadana, como en Brasil y EE.UU., es clave para ganar y avanzar en derechos sociales. Critica a la ultraderecha por aportar odio y desinformación. Además, elogia la dimisión de Óscar Puente por dignificar la política y aborda las detenciones en el caso Koldo, instando al PP a explicar acusaciones graves. Sánchez sugiere que el PP pagó para desinformar y desprestigiar.

Pedro Sánchez es "optimista" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Pese a que las encuestas pronostican una victoria del bloque de derechas, el presidente del Gobierno considera que los ejemplos de Brasil y Estados Unidos demuestran que "la ola reaccionaria a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal se está desmantelando".

Así lo ha aseverado el líder del Ejecutivo en una entrevista para 'La Vanguardia' donde no ha tenido dudas en afirmar que "el partido lo vamos a ganar": "Pero aún no está ganado. Y para ganarlo necesitamos la movilización de la ciudadanía. Es lo mismo que sucedió en Brasil y en Estados Unidos. Cuando se moviliza la ciudadanía y participa con su voto del proceso democrático, es cuando las fuerzas que apostamos por el avance, por la conquista de derechos sociales y no por la involución salen ganadoras".

"La pregunta que habría que hacerse tras lo ocurrido en Estados Unidos, que es la gran democracia del mundo, es: ¿qué ha aportado la ultraderecha a la resolución de los problemas de sus sociedades? Lo único que ha aportado ha sido más odio, más desinformación, más desprestigio de las instituciones, inflación, pobreza y guerras. Lo que uno no quiere para el mundo, tampoco debe quererlo para su propio país", ha añadido. Por ello, Sánchez es optimista porque considera que "la ola reaccionaria a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal se está desmantelando".

Por otro lado, el presidente del Gobierno también ha abordado la dimisión de Óscar Puente, una que considera que "ha dignificado la política": "Ha sido uno de los mejores ministros y uno de los mejores políticos que tiene, no digo el PSOE, sino también España. Y ahí está, además, cómo ha asumido esas responsabilidades políticas. Este era el momento. Primero, porque aprobó las medidas para proteger a los familiares de las víctimas de esta tragedia y a los heridos. Y segundo, porque rindió cuentas ante las Cortes y puso encima de la mesa, con criterios técnicos, soluciones para mejorar la seguridad en el sistema ferroviario español".

Respecto a las nuevas detenciones debido a una nueva pieza separada del caso Koldo, Sánchez considera que no son nuevos casos, sino el mismo sobre el ministerio que dirigía José Luis Ábalos hasta 2021: "Estamos en el 2026 y, por tanto, máximo respeto y colaboración con la justicia. A partir de ahí, es al PP, después de las informaciones que están saliendo, a quien se le debe exigir una explicación ante acusaciones tan graves como la de haber pagado supuestamente para emponzoñar el debate público y tratar de acusar con insidias y mentiras a responsables del Gobierno".

"Por hacer un juego de palabras, da la sensación de que esa orden que dio Aznar de que quien pueda hacer, que haga, tenía luego una coletilla, que es porque el PP lo paga. Eso lo tendrá que responder Feijóo. El que pueda hacer que haga, porque el PP lo paga", ha concluido.

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